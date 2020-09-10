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Gallina
Вчера в 22:51
«Ответить»
Как вы думаете, сложно ли моряку в наше время найти хорошую работу? А то у меня брат планирует в плаванье на пару лет отправиться.
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