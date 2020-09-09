Ecodecking
Производитель и поставщик изделий из древесно-полимерного композита: террасная доска, фасадная доска, доска для забора, садовый паркет, ограждение для террасы, веранды и балкона, напольная доска, перголы, маркизы, грядки.
Компания основана в 2011 году, и на сегодняшний день является лидером отрасли. Мы не только являемся производителем изделий, но и продаем продукцию по всему миру. На сегодняшний день, ECODECKING — это 2 завода в Московской и Ярославской областях, 3 склада в Москве, Сочи и Краснодаре, 2 офиса.
Россия, Москва
ул. Ленинская слобода, д.19, оф.21-8 Бизнес центр «Омега Плаза» м. Автозаводская
Время работы офиса: 9:00 – 18:00
Тел: +74957897718
Россия, Сочи
ул. Невская 18 офис 7
Время работы офиса: 9:00 – 18:00
Тел: +74957897718