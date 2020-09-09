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    Ср., 9 сентября 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Декинг
    • 1987Екатерина1 Позавчера в 16:35 «Ответить»
      Кто с ней работал - там причендалы к ней в комплекте идут - типа заглушек на торец спила ? может молдинг какой гипкий придуман - под закругление ?
      • AlinaSemenowa Позавчера в 16:40 «Ответить»
        Ecodecking
        Производитель и поставщик изделий из древесно-полимерного композита: террасная доска, фасадная доска, доска для забора, садовый паркет, ограждение для террасы, веранды и балкона, напольная доска, перголы, маркизы, грядки. 
        Компания основана в 2011 году, и на сегодняшний день является лидером отрасли. Мы не только являемся производителем изделий, но и продаем продукцию по всему миру. На сегодняшний день, ECODECKING — это 2 завода в Московской и Ярославской областях, 3 склада в Москве, Сочи и Краснодаре, 2 офиса.

        Россия, Москва
        ул. Ленинская слобода, д.19, оф.21-8 Бизнес центр «Омега Плаза» м. Автозаводская
        Время работы офиса: 9:00 – 18:00
        Тел: +74957897718

        Россия, Сочи
        ул. Невская 18 офис 7
        Время работы офиса: 9:00 – 18:00
        Тел: +74957897718

        Контактное лицо:
        Зайцев Никита

        ООО "СТРОЙПОЛИМЕР"
        ИНН:9725001777
        КПП:772501001

        https://ecodecking.ru
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