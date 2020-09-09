Всем доброго времени суток, форумчане Я хочу получить высшее образование, очень хотелось бы попасть на факультет биоинформатики. У нас по области подобных отделений нет, к сожалению, поэтому рассматриваю почти все варианты. Если кто-то знает, где можно поступить, и какую-то информацию об обучении, поделитесь пожалуйста
Мой брат в прошлом году поступил на бакалавра в Санкт-Петербург, тоже в эту сферу. Есму это было интересно с самого детства, поэтому поступил легко) Учиться в Политехническом университете на [ссылка скрыта, авторизуйтесь], он тоже долго выбирал куда именно поступить и на какой факультет. По учебе не плохо все, не жалуется на преподавателей и т.п.