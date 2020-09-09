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    Ср., 9 сентября 2020г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Высшее образование
    • Reutova Позавчера в 15:43 «Ответить»
      Всем доброго времени суток, форумчане Я хочу получить высшее образование, очень хотелось бы попасть на факультет биоинформатики. У нас по области подобных отделений нет, к сожалению, поэтому рассматриваю почти все варианты. Если кто-то знает, где можно поступить, и какую-то информацию об обучении, поделитесь пожалуйста
      • СнегиревС Позавчера в 18:41 «Ответить»
        Ну тут не очень много вариантов. Я слышал только, что есть в Москве и в Питере подобные направление в обучении. Можете сами посмотреть, где вам будет лучше, цены проверьте, посчитайте потяните ли..
        • abramova507 Вчера в 00:03 «Ответить»
          Мой брат в прошлом году поступил на бакалавра в Санкт-Петербург, тоже в эту сферу. Есму это было интересно с самого детства, поэтому поступил легко) Учиться в Политехническом университете на [ссылка скрыта, авторизуйтесь], он тоже долго выбирал куда именно поступить и на какой факультет. По учебе не плохо все, не жалуется на преподавателей и т.п.
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