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    Пт., 4 сентября 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Откытие стоматологического кабинета
    • OlgaNikolaeva Вчера в 17:42 «Ответить»
      Сейчас занимаюсь открытием нового кабинета стоматолога. Уже почти все готово, по ремонту и документам почти финиш. Возник вопрос о закупке хорошего оборудования. Никогда не занимались закупкой подобной техники, может кто-то поделится опытом?
      • IrinaSmilya Вчера в 18:35 «Ответить»
        Мы покупали б/у технику для стоматологии. На новую, к сожалению, денег не хватило.. а очень жаль, новая есть новая! Попробуйте прицениться по разным сайтам, почитайте отзывы и т.д.
        • Reutova Вчера в 18:56 «Ответить»
          Новое, хорошее оборудование будет стоит довольно дорого, но зато долго и нормально будет работать. Мы тоже пользовались и б/у техникой, и новой.. Попробуйте поискать здесь - https://dftrade.ru/ , большой ассортимент всего, что может понадобится в кабинете стоматолога. Мы у них заказывали много инструментов и техники, пока не подводили.
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