Сейчас занимаюсь открытием нового кабинета стоматолога. Уже почти все готово, по ремонту и документам почти финиш. Возник вопрос о закупке хорошего оборудования. Никогда не занимались закупкой подобной техники, может кто-то поделится опытом?
Новое, хорошее оборудование будет стоит довольно дорого, но зато долго и нормально будет работать. Мы тоже пользовались и б/у техникой, и новой.. Попробуйте поискать здесь - https://dftrade.ru/ , большой ассортимент всего, что может понадобится в кабинете стоматолога. Мы у них заказывали много инструментов и техники, пока не подводили.