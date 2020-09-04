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    Пт., 4 сентября 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: про террасную доску пластиковую (декинг)
    • AlinaSemenowa Вчера в 00:50 «Ответить»
      Кто с ней работал - там причендалы к ней в комплекте идут - типа заглушек на торец спила ? может молдинг какой гипкий придуман - под закругление ?
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