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    Пн., 31 августа 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Металлические шпалеры
    • Akcel статус: [трастовый] Вчера в 19:34 «Ответить»
      Мы недавно искали металлические шпалеры для сада, чтобы вился виноград. Посмотрели варианты в интернете и нашли сайт https://[url]www.d-dveri.ru/magazin/meta...shpalery/[/URL] , на котором недорого предлагают купить металлические шпалеры для сада по нормальным ценам. Это очень удобно и красиво.
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