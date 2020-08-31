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    Пн., 31 августа 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Бурение скважины
    • Dorysence Вчера в 14:27 «Ответить»
      Столкнулся с проблемой бурения скважины. Начал рассматривать различные компании, которые занимаются в данной сфере деятельности и из всех в данный момент пока остановился на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] там вроде бы предоставляются выгодные условия сотрудничества. Стоит ли к ним обращаться? кто-то с ними сотрудничал?
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