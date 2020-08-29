Привет! Хочу попробовать что такое профессиональная чистка зубов. Говорят прям результат на лицо в прямом и переносном смысле. Типа не узнаете свою улыбку и будете блистать во все 32 как в гооивуде. Чет правда верится мне с трудом, но хочу. Но говорят и что можно попасть на плохого врача и привет повышенная чувствительность и потеря зубов, что скажете?
Я когда сделала себе первую ультразвуковую чистку, то офигела от ощущения гладкости и чистоты зубов, мне сразу муж сказал что зубы стали белее в 2 раза! Но ее надо делать регулярно, а некоторые люди об этом даже не знают) Нет штука все таки чудная, делала чистку в Доступной стоматологии на Авиаконструкторов, там совсем не больно и щадяще для зубов, да и цена тоже радует