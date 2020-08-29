Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 29 августа 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 118 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: профессиональная чистка зубов
    • NikolayP Вчера в 15:47 «Ответить»
      Привет! Хочу попробовать что такое профессиональная чистка зубов. Говорят прям результат на лицо в прямом и переносном смысле. Типа не узнаете свою улыбку и будете блистать во все 32 как в гооивуде. Чет правда верится мне с трудом, но хочу. Но говорят и что можно попасть на плохого врача и привет повышенная чувствительность и потеря зубов, что скажете?
      • BezSomnenia Вчера в 16:58 «Ответить»
        Я когда сделала себе первую ультразвуковую чистку, то офигела от ощущения гладкости и чистоты зубов, мне сразу муж сказал что зубы стали белее в 2 раза! Но ее надо делать регулярно, а некоторые люди об этом даже не знают) Нет штука все таки чудная, делала чистку в Доступной стоматологии на Авиаконструкторов, там совсем не больно и щадяще для зубов, да и цена тоже радует
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      ООО «Адванта-М» в Нижнем Новгороде1Строительство и ремонтbarawkaВчера в 18:37barawka Вчера в 18:37
      профессиональная чистка зубов2Медицина и ЗдоровьеNikolayPВчера в 15:47BezSomnenia Вчера в 16:58
      лучшие курсы наращивания2Женский форумLyamanВчера в 15:45Marina2001 Вчера в 16:46
      Отдых 20209Туризм, путешествияolseeva05.04.20 в 12:47Alena28 Вчера в 14:28
      Имеет ли смысл сегодня инвестиции делать29Банковский форумСицилия17.07.18 в 01:47raisa1212 Вчера в 12:23
      Рецепты11Кулинарный форумZheka3319.10.19 в 16:11Анита Вчера в 09:56
      Дрессировка собаки12ЗооМирkruglova7712.08.17 в 14:05Akcel Позавчера в 21:05
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода