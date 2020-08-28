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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Лестница
    • Akcel статус: [трастовый] Вчера в 21:00 «Ответить»
      Привет! Мы недавно решили заказать красивую лестницу в дом. Поискали варианты в интернете и нашли сайт компании https://mir-lest.ru/uslugi/proektzamer/ , в которой можно заказать по нормальной цене деревянные или металлические лестницы. Мы заказали здесь красивую винтовую лестницу.
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