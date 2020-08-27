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    Форум: Юридический форум
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    Тема: посоветуйте адвоката
    • Сегодня! Dertop222 Cегодня в 11:26 «Ответить»
      Всем привет! Посоветуйте пожалуйста толкового адвоката по уголовным делам, срочно нужна помощь!
      • Сегодня! bella56 Cегодня в 11:26 «Ответить»
        Добрый день! У всех в жизни рано или поздно случается такая ситуация, в которой не обойтись без адвоката, понимаю вас очень хорошо. Раз вы здесь задаете такой вопрос, думаю вы понимаете, что чем быстрее вы обратитесь к адвокату, тем большим он сможет помочь вам в вашей ситуации. Мне в свое время помог адвокат в Невском районе СПб [ссылка скрыта, авторизуйтесь] , который не кормил меня пустыми обещаниями с первого дня, а предоставил реальную качественную помощь. Советую как опытного профессионала своего дела.
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