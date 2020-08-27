Федеральное такси Ситимобил. Работает с 2009г.
Обязанности: Комфортная доставка пассажиров и товаров.
Условия:
✅ Свободный график работы
✅ Доплата за брендированную рекламу на автомобиле
✅ Индивидуальные предложения для каждого водителя
✅ Техподдержка 24 часа
✅ Удобный вывод денег 24 часа в сутки
✅ Подключение без посещения офиса
✅ Работа есть 24 часа в сутки
✅ Берём авто яндекс такси, uber
✅ Вам видно начальную и конечную точку
✅ Бесплатное брендирование авто
✅ Отсутствуют планы
Pаботaем кpуглосуточно!
Для подключения просто напишите нам в whatsapp по телефону +79911112909.
💪ПPЕИМУЩECТBА Cитимoбил
👉 Огромное количество заказов
👉 Минимальный доход от поездки 190 ₽ или 200 (для авто с логотипом)
👉 Доступна покупка смен
👉 Всегда открыта точка В.
👉 Всегда бесплатно брендирование
👉 Кoмиccия Cитимoбил — 15%, тaкcoпaрк — 3%
👉 МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫВОД безнала на любую карту
👉 Всегда доступны заказы их списка - можно отказваться.
👉 Персональный менеджер поддержки.
👉 Вывод безнала 24/7 и в выходные и в праздники доступен всегда.
👉 Помощь диспетчера во время заказа.
Предлагаем Вам дистанционное подключение к программе Ситимобил напрямую в компанию без посредников и посещения офиса - сэкономьте Ваше время и деньги👍
Регистрация за 5 минут через менеджера, и Вы сможете сразу выйти на линию и начать зарабатывать.
Для этого просто напишите нам а мы вышлем простую инструкцию.
Для подключения просто напишите нам в whatsapp по телефону +79911112909.
если есть свой автомобиль подключаем
если нет автомобиля, водитель отправляется в таксопарк, в котором принимается решение о выдаче автомобиля в аренду