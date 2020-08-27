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    Чт., 27 августа 2020г.
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    Тема: Водитель на своем или авто компании Ситимобил
    • Сегодня! roman198311 Cегодня в 00:19 «Ответить»
      Федеральное такси Ситимобил. Работает с 2009г.

      Обязанности: Комфортная доставка пассажиров и товаров.

      Условия:
      &#9989; Свободный график работы
      &#9989; Доплата за брендированную рекламу на автомобиле
      &#9989; Индивидуальные предложения для каждого водителя
      &#9989; Техподдержка 24 часа
      &#9989; Удобный вывод денег 24 часа в сутки
      &#9989; Подключение без посещения офиса
      &#9989; Работа есть 24 часа в сутки
      &#9989; Берём авто яндекс такси, uber
      &#9989; Вам видно начальную и конечную точку
      &#9989; Бесплатное брендирование авто
      &#9989; Отсутствуют планы

      Pаботaем кpуглосуточно!
      Для подключения просто напишите нам в whatsapp по телефону +79911112909.

      &#128170;ПPЕИМУЩECТBА Cитимoбил

      &#128073; Огромное количество заказов
      &#128073; Минимальный доход от поездки 190 &#8381; или 200 (для авто с логотипом)
      &#128073; Доступна покупка смен
      &#128073; Всегда открыта точка В.
      &#128073; Всегда бесплатно брендирование
      &#128073; Кoмиccия Cитимoбил — 15%, тaкcoпaрк — 3%
      &#128073; МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫВОД безнала на любую карту
      &#128073; Всегда доступны заказы их списка - можно отказваться.
      &#128073; Персональный менеджер поддержки.
      &#128073; Вывод безнала 24/7 и в выходные и в праздники доступен всегда.
      &#128073; Помощь диспетчера во время заказа.

      Предлагаем Вам дистанционное подключение к программе Ситимобил напрямую в компанию без посредников и посещения офиса - сэкономьте Ваше время и деньги&#128077;

      Регистрация за 5 минут через менеджера, и Вы сможете сразу выйти на линию и начать зарабатывать.
      Для этого просто напишите нам а мы вышлем простую инструкцию.

      Для подключения просто напишите нам в whatsapp по телефону +79911112909.

      если есть свой автомобиль подключаем
      если нет автомобиля, водитель отправляется в таксопарк, в котором принимается решение о выдаче автомобиля в аренду
      Вывести


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