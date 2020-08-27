Хочу себе нарастить передний зуб. Мы расстались с ним в давние времена, когда деревья были выше, пиво холоднее, а ходить без переднего зуба было высшим пилотажем и признаком крутости. С тех пор я успел остепениться, перевоспитаться, а совсем недавно и жениться. И вот как раз жене брешь в моем рту категорически не нравится. Мне-то все равно, а ее это раздражает. Ладно, чего не сделаешь ради любимой, пойду да наращу, только я по больницам не ходок и даже не знаю куда идти и какие там анализы нужны!
Там надо по ситуации смотреть, если все серьезно то может нарастить уже не получится и придется ставить коронку, все таки столько лет проходили без лечения. Знаю что такие проблемы хорошо решают в Доступной стоматологии, там вам подберут лучший вариант именно для вашего зуба. Можете сходить на консультацию послушать что скажут, никаких анализов сдавать не нужно