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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: где нарастить зуб
    • BezSomnenia Вчера в 19:30 «Ответить»
      Хочу себе нарастить передний зуб. Мы расстались с ним в давние времена, когда деревья были выше, пиво холоднее, а ходить без переднего зуба было высшим пилотажем и признаком крутости. С тех пор я успел остепениться, перевоспитаться, а совсем недавно и жениться. И вот как раз жене брешь в моем рту категорически не нравится. Мне-то все равно, а ее это раздражает. Ладно, чего не сделаешь ради любимой, пойду да наращу, только я по больницам не ходок и даже не знаю куда идти и какие там анализы нужны!
      • Marina2001 Вчера в 20:46 «Ответить»
        Там надо по ситуации смотреть, если все серьезно то может нарастить уже не получится и придется ставить коронку, все таки столько лет проходили без лечения. Знаю что такие проблемы хорошо решают в Доступной стоматологии, там вам подберут лучший вариант именно для вашего зуба. Можете сходить на консультацию послушать что скажут, никаких анализов сдавать не нужно
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