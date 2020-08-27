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    Тема: Рейтинги БК
    • artem1985 Вчера в 12:54 «Ответить»
      Здравствуйте, уважаемые форумчане есть ли тут игроки на ставках в букмекерских? Хочу научиться играть во-первых, а во-вторых не могу определиться в какой же БК лучше всего будет начать это делать? Читал уже не один раз, что скоро появится супер современный портал под названием русбет где будет собрана практически вся инфа про буки.
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