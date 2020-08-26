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    Ср., 26 августа 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Авто в залог
    • Бантик Вчера в 13:01 «Ответить»
      Срочно понадобились деньги. Банки кредиты не дают, поэтому думаю оставить в залог машину. Куда для этого обратиться?
      • Dorysence Вчера в 13:05 «Ответить»
        По данному поводу могу порекомендовать Вам обратиться в компанию [ссылка скрыта, авторизуйтесь] которая уже длительное время работает в данной сфере и предлагает свои клиентам максимально выгодные условия. Знакомый к ним обращался, и остался доволен. У них всё честно и прозрачно
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