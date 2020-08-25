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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Антигистаминные для автомобилистов.
    • yuryi Вчера в 18:01 «Ответить»
      Есть здесь аллергики - водители? Подскажите, какие антигистаминные пьете? Услышал, что не после всяких за руль можно садиться. Правда или ерунда?
      • КсюшкаXXL Вчера в 18:36 «Ответить»
        Сама не слышала, но думаю что правда. Некоторые антигистаминные сонливость вызывать могу и заторможенность реакций. Поэтому прежде чем какое-нибудь антигистаминное пить, смотрите в инструкции, там должно это быть написано.
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