Всем привет, я лешмейкер с опытом 5 месяцев. Посоветуйте какой изгиб ресниц брать к выпуклым глазам и нависшему веку? Чтоб не так было видно эти недостатки. И может кто знает как работать с возрастными клиентками? не очень удобно подбираться к ресницам и приклеивать патч
Здравствуйте) если вам не рассказал все это мастер-преподователь на ваших курсах, то советую пройти обучение или хотя бы повышение. на базовых курсах в Okolashes всю информацию предоставляют и советуют. Удачи вам в работе, хорошей носки и благодарных клиентов !