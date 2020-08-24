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    Тема: Итересный факт
    • Сегодня! Роман1982 Cегодня в 10:31 «Ответить»
      В настоящее время онлайн-покер популярен как никогда. Все началось в 1998 году с запуска Poker Planet - первого веб-сайта, предлагающего онлайн-покер . Из-за низкой скорости коммутируемого доступа в Интернет и других технических проблем веб-сайт не всегда работал должным образом, но это не мешало игрокам зацепиться за него. В конце концов появилось [ссылка скрыта, авторизуйтесь] и индустрия взлетела. В настоящее время у игроков есть возможность играть на некоторых из лучших покерных сайтов онлайн , которые могут легко бросить вызов самым элитным наземным турнирам и заведениям с точки зрения количества вариантов игры и качества опыта.

      В 1999 году был запущен новый веб-сайт под названием Paradise Poker, и он отлично заработал. Вдобавок ко всему, в нем было несколько разновидностей покера, таких как Техасский Холдем, Семикарточный Стад, Омаха, Омаха Хай / Лоу, HORSE, Пятикарточное Дро и 2-7 Тройное Дро и многие другие. Сайт стал очень успешным и привлек множество игроков.

      Событие, которое действительно изменило ландшафт онлайн-покера, - это когда человек по имени Крис Манимейкер выиграл Мировую серию покера в 2003 году, забрав домой потрясающий приз в размере 2,5 миллиона долларов . Он прошел квалификацию для участия в турнире, сыграв в турнире с бай-ином $ 40 на PokerStars - одном из самых популярных сайтов для онлайн-покера. Когда Крису удалось выиграть эту потрясающую награду, все начали мечтать о том же, что привело к внезапному буму популярности онлайн-покера.
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