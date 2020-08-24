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    Пн., 24 августа 2020г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Новая квартира
    • gardeev1212 Вчера в 19:20 «Ответить»
      Прекрасный кооператив Бествей. Самые компетентные сотрудники, лучший сервис, прием документов, личный юрист. И это только маленькая часть всех положительных сторон. Во вопросам квартиры (покупки) обращайтесь именно к ним
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