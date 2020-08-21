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Пт., 21 августа 2020г.
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Тема: Материнский капитал
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Сегодня!
gardeev1212
Cегодня в 11:02
«Ответить»
Советую всем жилищный кооператив Бествей. У них такие хорошие условия для получения квартиры, что подойдут просто каждому человеку. Не теряйте возможности получить недвижимость!
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dum4ik4
Cегодня в 12:36
dum4ik4
Cегодня в 12:36
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gardeev1212
Cегодня в 11:02
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