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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Ужас, чесотка
    • lanaru Вчера в 20:28 «Ответить»
      У меня мелкая сыпь между пальцев, чешется, по фото очень похоже на чесотку. Плюс к вечеру зуд усиливается. Подскажите, что быстро снимает зуд? Народные средства не интересуют, нужно что то реально действующее
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