Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 14 августа 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 139 посетителей
    Форум: Политика и Власть
    Новая тема
    Тема: Кто за отмену «тайны голосования».
    • disman3 Вчера в 14:41 «Ответить»
      . Может кто-то боится мести президента или депутата? Какие могут быть аргументы у ныне действующей гнилой системы, кроме как «исключить контроль за волеизъявлением избирателей». Когда и каким образом за всю историю человечества где либо это было осуществимо? Ни где и ни когда! Откуда же взялось? Демагоги и по совместительству шизофреники в угоду олигархам взяли данное правило из небольших коллективов, где будущий начальник может после поквитаться с недоброжелателями, и нагло и безапелляционно перенесли на всех.
      . Зачем же олигархам и их прихлебателям понадобилась «тайна голосования»? Во-первых, благодаря подобному правилу вы ни когда не сможете проконтролировать верность результата. Голосовал кто-то или же нет, а комиссия это знает и легко организует вброс. Просто, по-РасПутински «неверно» подсчитает, а после ни чего не докажете, либо будет уже поздно. Во-вторых, учёт кто за кого голосовал позволяет выявить настроения в обществе по принадлежности граждан к профессии или социальному слою! Ведь в псевдо государстве, где шпана печатает деньги и платит их своим людям из «государственных служащих», сразу же станет очевидным, что единственно зарабатывающие: рабочие, крестьяне, учёные и творческие личности – против «демократично избранного ставленника», финансируемого из карманов олигархов.
      . Например, все служащие и пенсионеры финансируются из налогов, а их могут заплатить только те, кто создаёт добавленную стоимость: рабочие, крестьяне, учёные, творческие личности. Остальные же, особенно так называемые «бизнесмены», попросту перепродают товары и услуги по более высоким ценам, не создавая ни чего нового (существуют за счёт стремления потребителя срочно вложить съедаемую инфляцией наличность не смотря при этом на завышенную цену - торгаши и спекулянты).
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода