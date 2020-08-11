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    Вт., 11 августа 2020г.
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    Тема: Курс рубль доллар Житомир
    • Сегодня! Vodylupe статус: [забанен] Cегодня в 14:55 «Ответить»
      Я помимо основной работы также зарабатываю на фрилансе и все свободные деньги сразу же вывожу на карту, затем обмениваю рубли на доллары в Житомире в этой обменке https://obmin.zt.ua/usd-rub здесь курс доллара к рублю Житомир ниже относительно банковского.
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