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Стараюсь сам себя радовать. Знаю, что жизнь штука непростая, и в ней следует самостоятельно уметь находить причины радоваться. К примеру, вот перекрасил кухню в ярко-оранжевый цвет. Настроение сразу скакануло вверх, да и аппетит подогревает) еще люблю слушать позитивную музыку, которая даже самые блеклый день делает более стабильным и жизнерадостным. Также яркие эмоции мне дарят животные - у нас их дома сразу трое, кот, собака и свинка морская. Большой заряд позитива дают и футбольные матчи - это тот вид спорта, без которого я жизни просто не представляю. Начал понемногу делать ставочки через Bet on Aces, все нравится, вообще сейчас много хороших контор есть