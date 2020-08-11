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    Вт., 11 августа 2020г.
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    Тема: Что посоветуете ?
    • Umpnarne Вчера в 13:40 «Ответить»
      Как Вы получаете яркие эмоции?
      • Sentinel Вчера в 13:41 «Ответить»
        Стараюсь сам себя радовать. Знаю, что жизнь штука непростая, и в ней следует самостоятельно уметь находить причины радоваться. К примеру, вот перекрасил кухню в ярко-оранжевый цвет. Настроение сразу скакануло вверх, да и аппетит подогревает) еще люблю слушать позитивную музыку, которая даже самые блеклый день делает более стабильным и жизнерадостным. Также яркие эмоции мне дарят животные - у нас их дома сразу трое, кот, собака и свинка морская. Большой заряд позитива дают и футбольные матчи - это тот вид спорта, без которого я жизни просто не представляю. Начал понемногу делать ставочки через Bet on Aces, все нравится, вообще сейчас много хороших контор есть [ссылка скрыта, авторизуйтесь] .
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