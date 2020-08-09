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    Вс., 9 августа 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Гадалка Лидия
    • Сегодня! Safina Cегодня в 09:30 «Ответить»
      Обращалась к Лидии , результатом осталась довольной. Предсказания о будущем и рассказы о прошлом с точностью совпали, я такого еще ни у кого не встречала . Помогла разрешить проблемы с мужем, у нас в последние время не ладилось . Вообщем я довольна и счастлива . Обращайтесь к ней +380638260908
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