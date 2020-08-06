Все книги в твердом переплете, от 250 страниц полезной информации.
К каждой книге - диск с видео обучением!
Они созданные как руководство к действию, где шаг за шагом вы решаете проблемы, обучаете собаку и любимец становится другом, приносящим радость каждую минуту общения.
Книги в наличии
Книга "Собака дома. Инструкция по применению и решению проблем"
Благодаря этим знаниям, вы
— организуете быт с собакой, всем будет комфортно
— поймёте своего любимца (что он хочет и как говорить с ним на одном языке)
— уберете ошибки в общении приводящие к проблемам
— поймёте как правильно командовать дома
— Узнаете чем занять собаку, когда вы устали или мало времени на прогулки?
— как правильно собаку оставить дома одну?
— приучите к процедурам — мытью лап, подрезке когтей, приему лекарств
— как подружить ребенка и собаку
— Узнаете как приучить к месту?
- собака и диван – ответы на вопросы и решение проблем
— поймёте как встречать и знакомить собаку с гостями
- как правильно с собакой играть дома
— профилактика агрессии
— отучите собаку гадить дома
— научитесь сохранять целыми мебель и нервы
Книга «21 урок для владельца собаки»
— поможет выстроить комфортную жизнь — когда с собакой приятно гулять и она с радостью слушается.
Собака перестает тянуть поводок и подходит по команде ко мне!
Книга "Щенок от А до Я"
- полезна для всех, у кого есть щенок или планирует завести
· Понимаем щенка,
· обучаем его и воспитываем,
· учим послушанию на улице
· не допускаем появление проблем.
Книга «Экстренная помощь» —
необходима для каждого владельца собаки. Вы сможете помочь любимцу в любой критической ситуации и спасти жизнь
Книга «Ваша здоровая собака. Догфитнес»,
это энциклопедия здоровья с подробно расписанными упражнениями по догфитнесу.
Благодаря этим знаниям, ваша собака будет жить долго и будет здоровым!
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А так же вы улучшите показатели собаки на выставках и в спорте.
Цены - "Экстренная помощь", - 180 гривен
"21 урок для владельца собаки" - 240 гривен
"Щенок от А до Я" - 240 гривен
"Догфитнес. Ваша здоровая собака" - 340 гривен
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