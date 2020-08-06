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    Чт., 6 августа 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Практические книги для владельцев собак издательства SunnyDog!
    • Evelyn Вчера в 15:46 «Ответить»
      Все книги в твердом переплете, от 250 страниц полезной информации.
      К каждой книге - диск с видео обучением!

      Они созданные как руководство к действию, где шаг за шагом вы решаете проблемы, обучаете собаку и любимец становится другом, приносящим радость каждую минуту общения.

      Книги в наличии

      Книга "Собака дома. Инструкция по применению и решению проблем"
      Благодаря этим знаниям, вы
      — организуете быт с собакой, всем будет комфортно
      — поймёте своего любимца (что он хочет и как говорить с ним на одном языке)
      — уберете ошибки в общении приводящие к проблемам
      — поймёте как правильно командовать дома
      — Узнаете чем занять собаку, когда вы устали или мало времени на прогулки?
      — как правильно собаку оставить дома одну?
      — приучите к процедурам — мытью лап, подрезке когтей, приему лекарств
      — как подружить ребенка и собаку
      — Узнаете как приучить к месту?
      - собака и диван – ответы на вопросы и решение проблем
      — поймёте как встречать и знакомить собаку с гостями
      - как правильно с собакой играть дома
      — профилактика агрессии
      — отучите собаку гадить дома
      — научитесь сохранять целыми мебель и нервы

      Книга «21 урок для владельца собаки»
      — поможет выстроить комфортную жизнь — когда с собакой приятно гулять и она с радостью слушается.
      Собака перестает тянуть поводок и подходит по команде ко мне!

      Книга "Щенок от А до Я"
      - полезна для всех, у кого есть щенок или планирует завести
      · Понимаем щенка,
      · обучаем его и воспитываем,
      · учим послушанию на улице
      · не допускаем появление проблем.

      Книга «Экстренная помощь» —
      необходима для каждого владельца собаки. Вы сможете помочь любимцу в любой критической ситуации и спасти жизнь

      Книга «Ваша здоровая собака. Догфитнес»,
      это энциклопедия здоровья с подробно расписанными упражнениями по догфитнесу.
      Благодаря этим знаниям, ваша собака будет жить долго и будет здоровым!

      Подробнее о книгах https://sunny.dog/kniga-izdanie/

      А так же вы улучшите показатели собаки на выставках и в спорте.
      Цены - "Экстренная помощь", - 180 гривен
      "21 урок для владельца собаки" - 240 гривен
      "Щенок от А до Я" - 240 гривен
      "Догфитнес. Ваша здоровая собака" - 340 гривен
      При покупке любых 3 - х книг - бесплатная доставка Как заказать? или через комментарии или
      https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

      Мы ответим на все вопросы и предоставим детальную информацию по книгам
      или вайбер, ватсап + 3 8 099 95 66212

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