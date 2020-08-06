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    Чт., 6 августа 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Контрольные пломбы для счетчиков.
    • grat Вчера в 11:40 «Ответить»
      Сдаю жилье и есть подозрения в накруке счетчиков, может фирму какую посоветуете, чтобы не попасть на штраф?
      • vorog50 Вчера в 11:44 «Ответить»
        Обратитесь в СПЕЦКОНТРОЛЬ за пломбами. Неоднократно заказывал пломбы для счетчиков на весь дом. Все довольны, жильцы не нервничают, компании по предоставлению услуг по счетчикам больше не предъявляют претензий вообще. Заказы выполняют быстро, ничего не путают, доставка по согласованию. [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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