У меня был полный ужас в жизни. С работы уволили, молодой человек бросил, еще и проблемы по здоровью начались. Пыталась всё исправить, но ничего не выходило. У меня опускались руки. Знакомая посоветовала обратиться к Ирине. Она себя ни гадалкой, ни магом, ни целителем не называет. Просто человек. Так вот этот человек буквально поставил меня на ноги в жизни. Номер ее сохранила на всякий случай 89506515445. Может кому пригодится. Но сначала ей надо писать на вацап или вайбер - с этим у неё строго, т.к. она вся в работе. Как будет свободна, сама к Вам выйдет на связь.