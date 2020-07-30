Получилось так, что тот самый человеческий фактор оказался препятствием в
развитии моего небольшого бизнеса. Небольшой коллектив, в принципе
каждого можно контролировать и направлять. Но я не могу все время стоять
у них над душой, объяснять, как работать и распределять свое время. Люди
мои разного возраста, опыта, но в целом неплохие специалисты. Уяснив для
себя, что проблему надо решать и оперативно, стал искать какие-нибудь
тренинговые программы. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
customers/integrated-training-programs/ Мне посоветовали Елену Малькову.
Объяснили, что она действительно неплохо умеет вставлять мозги,
направлять на путь истинный, собирать из людей рабочую команду. Я ее
пригласила, мы побеседовали и как раз прошлым летом она провела курс для
моих людей. Он продолжался чуть больше двух недель. Это было 7 или 8
занятий по полтора часа каждый с небольшим перерывом. Я сама была на
паре ее занятий и скажу, что у нее серьезный подход в решении задачи. Она
учит и помогает разобраться. Договориться о встрече или получить
консультацию можно тут же связавшись на сайте через востап, что очень
удобно.