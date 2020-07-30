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    Чт., 30 июля 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Работающие тренинговые программы для персонала
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:00 «Ответить»
      Получилось так, что тот самый человеческий фактор оказался препятствием в
      развитии моего небольшого бизнеса. Небольшой коллектив, в принципе
      каждого можно контролировать и направлять. Но я не могу все время стоять
      у них над душой, объяснять, как работать и распределять свое время. Люди
      мои разного возраста, опыта, но в целом неплохие специалисты. Уяснив для
      себя, что проблему надо решать и оперативно, стал искать какие-нибудь
      тренинговые программы. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      customers/integrated-training-programs/ Мне посоветовали Елену Малькову.
      Объяснили, что она действительно неплохо умеет вставлять мозги,
      направлять на путь истинный, собирать из людей рабочую команду. Я ее
      пригласила, мы побеседовали и как раз прошлым летом она провела курс для
      моих людей. Он продолжался чуть больше двух недель. Это было 7 или 8
      занятий по полтора часа каждый с небольшим перерывом. Я сама была на
      паре ее занятий и скажу, что у нее серьезный подход в решении задачи. Она
      учит и помогает разобраться. Договориться о встрече или получить
      консультацию можно тут же связавшись на сайте через востап, что очень
      удобно.
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