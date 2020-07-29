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    Ср., 29 июля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: курсы наращивания
    • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 13:44 «Ответить»
      Здравствуйте, вопрос к лэшмейкерам) Я прошла курсы с нуля, но мне не понравилась подача материала и особо знаний и практики после них нет. Вижу, что у меня работы получаются не очень ( Вот думаю как поступить, пройти курсы с нуля в другой школе или пойти на повышение? 2 курса сразу не потяну я...
      • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 15:17 «Ответить»
        Не нужно пытаться летать, если вы еще не научились ходить. Может быть жестковатое сравнение, но как есть. Какой смысл вам повышать квалификацию, если ее по факту еще нет. Вам нужно освоить основы, набить руку и понять азы. Для этого у околашес есть замечательный курс как раз для начинающих, попробуйте начать с него.
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