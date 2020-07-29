Мне понадобилось провести рекламную кампанию, чтобы оживить продажи
в условиях нынешней трудной ситуации вызванной эпидемией. Решил
попробовать вот эти креативные вывески и баннеры. Для бизнеса, которым
занимаюсь, важна не просто эффективность, а долговременность
воздействия, чтобы покупатели обращались к нам и через месяц, и через год
после окончания рекламной кампании. https://solaair.ru/ Декоративная
система SolaAir хорошо себя показала, так как пайетки создают интересный
эффект, который привлекает внимание. А еще, эти панели с пайетками не
боятся сильного ветра, яркого солнца и низких температур. На низкие
температуры еще не испытывали нашу рекламу, но, думаю, она стойко
выдержит морозы.