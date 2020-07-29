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    Ср., 29 июля 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Онлайн консультация для бизнеса
    • Mary13 Вчера в 13:39 «Ответить»
      Совет, который получил вовремя, порой продуктивней десятка мозговых
      штурмов с кофе и валидолом. Из-за эпидемии многие контакты уходят в
      интернет и онлайн. Там, где это оправдано, конечно. Мне понадобилась
      помощь эксперта, просто человека, который не связан с моим бизнесом, не
      заинтересован, способен трезво взвесить все за и против. Речь идет не о
      самом процессе, хотя тут тоже пришлось просить помощи, а скорее личных
      обстоятельствах, влияющих на принятие решения. Я общался с Еленой
      Мальковой. У нее есть услуга онлайн консультация для бизнеса.
      Договориться о консультации или уточнить какие-то вопросы можно сразу,
      позвонив по телефону или вотсапу на сайте.
      https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/
      Общались по скайпу, что удобно. Можно не тратить время на дорогу и
      расталкивать плотный рабочий график, чтобы выделить время на встречу.
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