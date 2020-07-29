Совет, который получил вовремя, порой продуктивней десятка мозговых
штурмов с кофе и валидолом. Из-за эпидемии многие контакты уходят в
интернет и онлайн. Там, где это оправдано, конечно. Мне понадобилась
помощь эксперта, просто человека, который не связан с моим бизнесом, не
заинтересован, способен трезво взвесить все за и против. Речь идет не о
самом процессе, хотя тут тоже пришлось просить помощи, а скорее личных
обстоятельствах, влияющих на принятие решения. Я общался с Еленой
Мальковой. У нее есть услуга онлайн консультация для бизнеса.
Договориться о консультации или уточнить какие-то вопросы можно сразу,
позвонив по телефону или вотсапу на сайте.
https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/
Общались по скайпу, что удобно. Можно не тратить время на дорогу и
расталкивать плотный рабочий график, чтобы выделить время на встречу.