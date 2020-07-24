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    Тема: Сонник
    • Саша97 Вчера в 19:48 «Ответить»
      Привет! А вы верите в вещие сны? Где можно в интернете найти хороший сонник?
      • Zheka33 статус: [забанен] Вчера в 22:14 «Ответить»
        Привет! Мне иногда интересно почитать, что означают те, или другие сны. Недавно мне снилось, что я строю баню. Я решила поискать в интернете, что может означать этот сон и нашла сайт [ссылка скрыта по причине бана] , на котором есть очень много разных сонников и можно найти 35 значений этого сна. Здесь очень много разных сонников. я теперь часто сюда захожу.
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