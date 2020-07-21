Предпринимателям и собственникам бизнеса непросто в нынешних
условиях. Ситуация постоянно меняется, трудно предвидеть, как дальше
будут развиваться события. Поэтому так важно, чтобы консультации для
руководителей были своевременными и полезными.
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