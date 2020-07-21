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    Вт., 21 июля 2020г.
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    Тема: Консультации для руководителей по выходу из кризиса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 10:15 «Ответить»
      Предпринимателям и собственникам бизнеса непросто в нынешних
      условиях. Ситуация постоянно меняется, трудно предвидеть, как дальше
      будут развиваться события. Поэтому так важно, чтобы консультации для
      руководителей были своевременными и полезными.
      https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь] Например, есть коуч Елена Малькова. У нее есть
      комплексные тренинговые программы, различные консалтинговые проекты.
      Это то, что нужно сейчас всем, кто ведет бизнес. Не только новичкам.
      Главное, консультации эти получить в режиме онлайн, по скайпу. Это
      здорово экономит время, позволяя сохранять режим самоизоляции.
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