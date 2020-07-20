Привет-привет! Недавно переехала в Питер на пмж, теперь осваиваюсь в этом чудесном городе) Но у меня появилась проблема с зубом, которую нужно срочно решать. А я тут ничего не знаю, особенно в стоматологических больницах. Подскажите куда обратиться, где сделают хорошо и качественно?
Здравствуйте, добро пожаловать! Питер действительно удивительный и великолепный город, очень жалко, что ваше знакомство началось с такой неприятной ситуации. Могу подсказать свою клинику - Доступная стоматология, очень хорошая клиника. Вежливое отношение, профессионализм, небольшие цены. Посмотрите их сайт, позвоните, я думаю вам помогут и все сделают в лучшем виде.