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    Сб., 18 июля 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Какие лекарства лучше помогают от аллергии?
    • Сегодня! КсюшкаXXL Cегодня в 17:54 «Ответить»
      Устала менять лекарства.. У меня аллергия на всякие там цветения с весны по осень, слезы, насморк и прочие радости. Кто сталкивался с аллергией, подскажите какое-нибудь реально сильное средство от аллергии
      • Сегодня! micciric Cегодня в 18:00 «Ответить»
        Насколько я знаю, антигистаминные лучше менять, потому что к ним привыкание появляется.
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