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    Сб., 18 июля 2020г.
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    Тема: фильм Аватар
    • Ciri Вчера в 22:44 «Ответить»
      Давно уже ходят слухи о продолжении легендарного фильма Аватар [ссылка скрыта, авторизуйтесь] вроде даже съемки уже начались. Но смутно верится в то, что новинка сумеет хотя бы приблизиться по качеству и популярности с первой частью.
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