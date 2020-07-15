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    Ср., 15 июля 2020г.
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    Тема: Необычные вывески для магазинов
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 10:00 «Ответить»
      Ничем покупателя не удивишь. Чтобы пришел, нужно использовать все
      рекламные каналы, сарафанное радио, интернет, вывески, баннеры,
      креативить вовсю. Мы заказали вывески из пайеток. https://solaair.ru/ Это
      такие пластиковые кружочки, собранные в панели. От дуновения они
      раскачиваются, и картинка как бы оживает. Красивая такая декоративная
      система. SolaAir изготавливают эти штуки. Мы заказали три вывески.
      Рекламную кампанию проводили в течение двух месяцев. Выявили, что
      эти вывески действительно привлекают, приводят клиентов в наши
      магазины.
      Вывести


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