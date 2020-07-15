Ничем покупателя не удивишь. Чтобы пришел, нужно использовать все
рекламные каналы, сарафанное радио, интернет, вывески, баннеры,
креативить вовсю. Мы заказали вывески из пайеток. https://solaair.ru/ Это
такие пластиковые кружочки, собранные в панели. От дуновения они
раскачиваются, и картинка как бы оживает. Красивая такая декоративная
система. SolaAir изготавливают эти штуки. Мы заказали три вывески.
Рекламную кампанию проводили в течение двух месяцев. Выявили, что
эти вывески действительно привлекают, приводят клиентов в наши
магазины.