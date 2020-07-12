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    Вс., 12 июля 2020г.
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    Тема: Страхование
    • nastyaraduntsv статус: [забанен] Вчера в 23:46 «Ответить»
      Что вы думаете насчёт страхования в целом? Мне очень интересен этот момент, потому что я приобрел недавно свой автомобиль, за которым теперь постоянно стараюсь смотреть и ухаживать. Нашёл компанию [ссылка скрыта по причине бана] в интернете. Так теперь вот и думаю, что стоит ли мне к ним обратиться или же нет? Очень интересен этот момент, если честно.
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