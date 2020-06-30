Не боги горшки обжигают. Не все может знать человек, который решил
создать свой бизнес. Если конкретными тактическими задачами можно
разобраться, просто поискав ответы в интернете или проконсультировавшись
в союзе предпринимателей, то дальнейшие конкретные действия зависят
только от тебя. И тут важна любая полезная информация. Онлайн
консультация для бизнеса – хорошая форма оперативно получить хороший
совет или идею, проанализировать ситуацию на рынке, чтобы правильно
реагировать на те самые «вызовы», о которых нам все время говорят со всех
сторон. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
wave/ Мне помогла Елена Малькова. Она коуч и хороший специалист в своей
сфере. Мы не раз общались с ней на разные темы. В том числе по скайпу. Это
оперативней и проще, чем личная встреча.