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    Вт., 30 июня 2020г.
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    Тема: Онлайн консультация для бизнеса
    • New! Mary13 Cегодня в 10:44 «Ответить»
      Не боги горшки обжигают. Не все может знать человек, который решил
      создать свой бизнес. Если конкретными тактическими задачами можно
      разобраться, просто поискав ответы в интернете или проконсультировавшись
      в союзе предпринимателей, то дальнейшие конкретные действия зависят
      только от тебя. И тут важна любая полезная информация. Онлайн
      консультация для бизнеса – хорошая форма оперативно получить хороший
      совет или идею, проанализировать ситуацию на рынке, чтобы правильно
      реагировать на те самые «вызовы», о которых нам все время говорят со всех
      сторон. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      wave/ Мне помогла Елена Малькова. Она коуч и хороший специалист в своей
      сфере. Мы не раз общались с ней на разные темы. В том числе по скайпу. Это
      оперативней и проще, чем личная встреча.
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