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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Энциклопедия современной промышленности
    • roman198311 Вчера в 15:16 «Ответить»
      Интернет-энциклопедия современной промышленности России [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. В одном месте промышленные и с/х предприятия, помочь потребителям разобраться в продуктах и услугах.
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