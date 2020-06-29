Нашел подходящий товар на Авито, в Питере. Цена просто прекрасная, продавец Вера (тел. +79096163859) контактная и очень общительная, согласилась оформить сделку через авито-доставка. Скинула ссылку на страницу оформления:Интерфейс, понятое дело, идентичный с авито. Жена уже в предвкушении выгодной покупки, торопит меня оформить заказ, пока товар не купил кто-то другой.Но будет не лишним устроить небольшую проверку на достоверность:1. Смотрим страницу продавца на Авито и ее другие продажи. Вроде все нормально, есть другие продажи, отрицательных отзывов нет... На всякий случай пишу письмо в техподдержку с просьбой подтвердить достоверность сайта.2. В интернете пытаюсь найти отзывы по этому сайту, никаких отзывов нет. Что наводит на подозрение.3. Захожу на сайт, на сайте установлен ssl-сертификат, смотрю дату выдачи сертификата и срок действия. Обнаруживаю, что сертификат был получен на бесплатном сервисе, 4 дня назад, сроком на 3 мес. А это уже явный признак, что сайт фейковый.4. Через несколько минут аккаунт продавца на авито оказался заблокированным и объявление закрыто.Продолжаю общаться с продавцом...Если знаете еще адреса фейковых сайтов или способы развода покупателей и продавцов на Avito.ru - пишите ниже.