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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Развод на Авито при помощи сайта sdelka-avito.ru
    • New! Мастер статус: [трастовый] Cегодня в 12:02 «Ответить»
      Нашел подходящий товар на Авито, в Питере. Цена просто прекрасная, продавец Вера (тел. +79096163859) контактная и очень общительная, согласилась оформить сделку через авито-доставка. Скинула ссылку на страницу оформления: https://sdelka-avito.ru/?id=4e55aebb
      Интерфейс, понятое дело, идентичный с авито. Жена уже в предвкушении выгодной покупки, торопит меня оформить заказ, пока товар не купил кто-то другой.

      Но будет не лишним устроить небольшую проверку на достоверность:

      1. Смотрим страницу продавца на Авито и ее другие продажи. Вроде все нормально, есть другие продажи, отрицательных отзывов нет... На всякий случай пишу письмо в техподдержку с просьбой подтвердить достоверность сайта.

      2. В интернете пытаюсь найти отзывы по этому сайту, никаких отзывов нет. Что наводит на подозрение.

      3. Захожу на сайт, на сайте установлен ssl-сертификат, смотрю дату выдачи сертификата и срок действия. Обнаруживаю, что сертификат был получен на бесплатном сервисе, 4 дня назад, сроком на 3 мес. А это уже явный признак, что сайт фейковый.

      4. Через несколько минут аккаунт продавца на авито оказался заблокированным и объявление закрыто.

      Продолжаю общаться с продавцом...

      Если знаете еще адреса фейковых сайтов или способы развода покупателей и продавцов на Avito.ru - пишите ниже.
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