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Тема: Электромонтажные работы
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Тема:
Электромонтажные работы
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Sentinel
Вчера в 16:20
«Ответить»
Хочу заняться электромонтажными работами у себя в городе. Как думаете, нужно ли для этого вступать в СРО и как правильно это сделать?
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