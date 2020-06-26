Фантасты предрекают нам мрачное будущее. Экология нарушена, ресурсы
истощены, перенаселение. Все может быть и так, но как тогда быть тем, кто
понимает куда движется мир? Как подготовиться к этому будущему, если
оно неизбежно? Есть такой Семён Резниченко —футуролог, социальный
аналитик, философ. И у него имеется теория, что выжить в новом мире
помогут так называемые коллективы выживания: группы людей,
объединенные одним делом или родственными связями. Футурология и
развитие общества сейчас меня интересуют, и я ищу информацию, которая
может пригодиться и помочь приспособиться к новым условиям. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Рассуждения Семена о возможных вариантах мне нравятся,
цикличность развития человечества – доказанный факт. Значит, сейчас вновь
приходит время общин выживальщиков. Например, в Индии они и не
исчезали.