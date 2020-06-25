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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Няня на час
    • Саша97 Вчера в 13:56 «Ответить»
      Привет! бывают ситуации, когда совсем не с кем оставить ребенка. Я раньше никогда не обращалась в фирму по подбору персонала, но вот нашла сайт круглосуточного сервиса экспресс-нянь "Парасолька" [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Здесь можно нанять няню на час или на день. Посоветуйте, кто-нибудь пользовался этим сервисом? Стоит ли ему доверять?
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