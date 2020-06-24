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    Ср., 24 июня 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вилеонаблюдение нужно?
    • Маргарита95 Вчера в 18:28 «Ответить»
      Столкнулась с воровством в магазине. Сразу поняла, что нужны камеры наблюдения, чтобы потом было, что доказать. Воспользовалась услугами компании [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Заключила договор и на следующий день мне поставили систему видеонаблюдения на участок. Очень довольна, теперь дом под наблюдением!
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