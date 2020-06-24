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    Ср., 24 июня 2020г.
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    Тема: Онлайн консультация для бизнеса
    • Mary13 Вчера в 13:13 «Ответить»
      Всякий раз принимая трудное решение, приходится признавать, что
      исходной информации может быть недостаточно. Это риск, который трудно
      просчитать, но можно, если у тебя есть хорошие аналитики и доступ к
      актуальной информации от властей и маркетологов. Речь идет не столько о
      тактических, сколько о стратегических решениях. Каким бы развитым и
      благополучным не был твой бизнес, всегда есть риск потерять все. Поэтому
      мне и понадобилась эта онлайн консультация. Для бизнеса действенную
      помощь предлагает Елена Малькова. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      kouching-po-metodu-wing-wave/ Я ее знаю по предыдущим совместным
      проектам и клубу директоров «Дерзкое мероприятие». Общались с ней по
      скайпу. Так проще.
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