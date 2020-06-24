Всякий раз принимая трудное решение, приходится признавать, что
исходной информации может быть недостаточно. Это риск, который трудно
просчитать, но можно, если у тебя есть хорошие аналитики и доступ к
актуальной информации от властей и маркетологов. Речь идет не столько о
тактических, сколько о стратегических решениях. Каким бы развитым и
благополучным не был твой бизнес, всегда есть риск потерять все. Поэтому
мне и понадобилась эта онлайн консультация. Для бизнеса действенную
помощь предлагает Елена Малькова. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
kouching-po-metodu-wing-wave/ Я ее знаю по предыдущим совместным
проектам и клубу директоров «Дерзкое мероприятие». Общались с ней по
скайпу. Так проще.