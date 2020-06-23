Всем добрый вечер. Я строитель по образованию и призванию. Занимаюсь отделкой квартир так сказать под ключ. В общем это полный ремонт без вмешательства заказчика. Чтобы быть на плаву и лучше конкурентов пытаюсь постоянно отслеживать тенденции в материалах и стилях. Недавно рассказали про новый виток моды на фотообои. Я думал это давно в прошлом, но говорят что новые технологии делают просто вау-эффект. Что можете рассказать по этому поводу?
Если честно, то да. Это реально ВАУ!! Я такое сестре делал. Она просто в шоке была. Реалистичность зашкаливала, заказал ей в Уютной стене вид большого города, так действительно ощущение, что стоишь на холме и смотришь с высоты. Очень приятные краски и цвета, недорого.