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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ваше мнение о фотообоях
    • samsebe Вчера в 20:37 «Ответить»
      Всем добрый вечер. Я строитель по образованию и призванию. Занимаюсь отделкой квартир так сказать под ключ. В общем это полный ремонт без вмешательства заказчика. Чтобы быть на плаву и лучше конкурентов пытаюсь постоянно отслеживать тенденции в материалах и стилях. Недавно рассказали про новый виток моды на фотообои. Я думал это давно в прошлом, но говорят что новые технологии делают просто вау-эффект. Что можете рассказать по этому поводу?
      • StasPavlenko Вчера в 21:55 «Ответить»
        Если честно, то да. Это реально ВАУ!! Я такое сестре делал. Она просто в шоке была. Реалистичность зашкаливала, заказал ей в Уютной стене вид большого города, так действительно ощущение, что стоишь на холме и смотришь с высоты. Очень приятные краски и цвета, недорого.
        • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 04:42 «Ответить»
          И я там тоже заказывала!! Очень хорошая фирма. Индивидуальный подход, качество, удобство, цена. Реально одни плюсы! У меня в читальной комнате на даче две стены в их фотообоях. Уют на максимуме!
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