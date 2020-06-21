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Вс., 21 июня 2020г.
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Тема: Мотопомпа
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Alik80
Вчера в 17:05
«Ответить»
Где купить не дорого мотопомпу,может в кредит по выгодным условиям, вот нашел один вариант https://in-green.com.ua/motopompy, но не знаю стоит ли тут брать, может еще, что подскажете, буду благодарен!
Alik80
Вчера в 17:06
«Ответить»
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