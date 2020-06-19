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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Средства от блох и клещей
    • wiwa Вчера в 21:04 «Ответить»
      Ребята, помогите советом. Как можно быстро избавиться от блох у собаки? Она у нас ходит на улицу гулять, блохи так и лезут на нее. Не знаю как от них избавиться. Соседка говорит, что лучшее средство - спрей UNICUM ORGANIC от блох и клещей для собак https://zoo-opt.com/g19410801-sredstva-bloh-kleschej Кто брал собакам такой?
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