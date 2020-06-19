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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Кто производит лучшие автомобильные весы?
    • 1987Екатерина1 Вчера в 15:39 «Ответить»
      Кто производит лучшие автомобильные весы?
      • AlinaSemenowa Вчера в 17:06 «Ответить»
        Положим, что Вы остановились на весах каких-то двух или трех производителей и теперь предстоит сделать выбор. Характеристики весов и цены близки. Как быть? Необходимо изучить информацию о производителе, поскольку лучше всего приобретать весы непосредственно у него или у его регионального представителя. Общаясь с представителем по телефону или по электронной почте, получите конкретные ответы на несколько важных вопросов, которые сделают выбор простым и логичным.

        Сколько лет существует фирма и как давно она выпускает автомобильные весы? Сколько всего автомобильных весов произведено и установлено? Попросите референс-лист и договоритесь о посещении двух-трех ближайших пользователей, занимающихся похожим бизнесом, если это, конечно, возможно. По возможности посетите производство, – очень важно кто и в каких условиях производит весы. Сертифицирована ли система управления качеством производителя по стандарту ИСО 9001? Есть ли сертификат утверждения типа на данные весы и каков срок его действия? Кто будет осуществлять сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание весов, и как далеко от Вас расположена эта фирма?
      • Сегодня! AllaHaret Cегодня в 15:53 «Ответить»
        Здравствуйте. А какие автомобильные весы вам нужны? Если фундаментные автомобильные весы для взвешивания различного автотранспорта то рекомендую этого производителя: ООО «Завод весового оборудования» (ООО «ЗВО»)! Хочется отметить профессионализм сотрудников, оперативность, индивидуальный подход к выполнению поставленных задач, консультативную помощь. Брали автомобильные весы серии "Плутон": https://uzvo.ru/catalog/vesy_avtomobil_nye/. Претензий нет, одна благодарность.
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